TCR står 26.og 27. august for afvikling af DM for børn og unge. Arkivfoto

DM i cykling for børn og unge holdes i Ringsted

Der bliver mulighed for at opleve Danmarks bedste ungdomsryttere i Ringsted, når Team Cycling Ringsted, TCR, i slutningen af august holder DM for børn og unge.

TCR oplevede stor medlemsfremgang sidste år, og er i dag 20 ungdoms-licensryttere. Klubben håber, at DM kan få endnu flere børn og unge til at melde sig ind i klubben. Man behøver ikke at have gået til cykling før, bare man har lyst til at prøve, og i øvrigt kan lide at blive forpustet og få afprøvet sine fysiske grænser.