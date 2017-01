Cool urmager tacklede røver

Henning Jensen fik både peget en pistol og et oversavet gevær mod sit ansigt af den nu dømte røver. Han forsøgte også med diskrete affejende håndbevægelser at forhindre en ældre dame i at komme ind. Forgæves, men kvinden var også en sej dame. Hun stak af i et ubevogtet øjeblik, men har siden været i butikken for dels at få ordnet det ærinde, som røveren forhindrede, og dels for at spørge til Henning Jensens velbefindende. Foto: Anders Ole Olsen