Se billedserie Susanne Frydenlund nyder at finde en stille plet på lille landejendom. Her stresser hun af oven på lange arbejdsdage. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Chef på øretævernes holdeplads

Ringsted - 16. august 2017 kl. 06:17 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdsmarkedschefen i Ringsted Kommune hedder Susanne Frydenlund. Hun er kaptajn på en afdeling, der betjener 10 procent af Ringsteds borgere. Tirsdag den 15. august fejrede hun 40 års jubilæum som ansat.

- Det er jo øretævernes holdeplads, fordi der hele tiden kommer en ny lov eller en reform, der regulerer området. Og det er sjældent, man får ros fra politisk hold. Hverken DA eller LO er særligt positive. Men det er ok for mig. Det kan jeg sagtens klare. Det er værre for mine medarbejdere, siger Susanne Frydenlund.

Ifølge egne oplysninger er hun den af de nuværende kommunale chefer, der har været længst i Ringsted Kommune, selv om hun først kom til i 2007. Hun skiftede dengang arbejdssted som led i kommunalreformen. Arbejdsformidlingen i København blev nedlagt, og medarbejderne blev fordelt til de kommunale arbejdsmarkedscentre.

- Jeg kom sammen med 10 medarbejdere og nu er vi 130, siger hun.

I løbet af kort tid blev hun chefen for det hele. Både ansvar og ugentlig arbejdstid fik et nøk opad. I dag arbejder hun 50-60 timer om ugen, og der er ikke noget, der tyder på, at der er færre timer i vente.

- Hvis man tror, man kan få lov at drosle lidt ned, når man bliver ældre, kan man godt tro om igen, griner hun.

Men Susanne Frydenlund kan lide det, hun laver.

- Det er et spændende område. Vi har nu samtlige områder inden for beskæftigelse: Dagpenge, førtid-, flex- og så videre. Det er spændende at være med til at præge udviklingen.

- Jeg kan godt træde hjem i egne gemakker og tænke, "Det er sgu ikke sobert det her". Men det er først, når jeg træder derind. For jeg har sagt ja til at være embedsmand, og så arbejder man fuldstændig loyalt for de ting, som politikerne synes, der skal udføres.

Det eneste, der for alvor kan holde gøre hende søvnløs om natten, er fremtidens budgetter. Hun har ansvaret for et budget på 600 millioner kroner på et område, der konstant reformeres.

Susanne Frydenlund bor til daglig på et lille landsted i Sorø Kommune. Som udemenneske bruger hun mest mulig til i haven eller på gåture med hunden. Det er med andre ord her, hun lader op til det lovtunge arbejde, som ellers optager tankevirksomheden, de fleste af hendes vågne timer.