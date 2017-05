Se billedserie Sadik Zeki Topcu (S) snakker med de fremmødte borgere. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Byråd og borgere så hinanden dybt i øjnene

Ringsted - 22. maj 2017

I konferencelokalerne, der ligger på 1. salen i Ringsted Kongrescenter, bevæger de fremmødte borgere sig fra stand til stand. Hver stand repræsenterer et udvalg i kommunen, og ved hver stand ligger der et eksemplar af udvalgets forslag til de kommende budgetforhandlinger.

Anledningen er, at byrådet og administrationen i Ringsted kommune har inviteret til borgermøde, og her kan borgerne for andet år i træk komme med forslag til det kommende budget.

Folk går omkring, og de sludrer lavmælt, mens de nærlæser de forskellige udvalgs fremlagte ønsker og planlagte besparelser.

- Vi gør det her for at være så åbne om budgetprocessen som muligt. Fagudvalgene har arbejdet på forslag og besparelser, og nu vil vi gerne høre, hvad borgerne synes om det, fortæller Sadik Zeki Topcu (S), der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Ringsted Kommune.

Hans udvalg er det eneste, der ikke har en stand til dagens borgermøde, da udvalget ikke er med i den samlede budgetaftale for 2018.

Det skyldes, at politikerne ønsker at give Børne- og Ungeområdet ro til at igangsætte og gennemføre en proces for at styrke den faglige udvikling blandt børn og unge.

Rundt omkring i lokalet er der lagt store plancher ud, hvor de fremmødte borgere kan fastgøre grønne og orange post-it sedler.

Mens mødet skrider frem, begynder de fremlagte plancher at blive plastret til med sedler. På nogle står der konkrete forslag, mens andre er blanke i deres markering af enten støtte eller protest overfor et givent forslag.

Rundt om plancherne mødes borgere, politikere og embedsfolk, mens de venligt kigger hinanden i øjnene og diskuterer, hvordan pengene i Ringsted Kommune skal fordeles i fremtiden.