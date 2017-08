Bred opbakning til udbygning af sportscenter

- Jeg er rigtig glad for, at der bred enighed om det ene forslag både i byrådet og blandt brugere, bestyrelse og medarbejdere i sportscentret. Det er et forslag, som kan holdes inden for de 35 millioner kroner, som vi har afsat til etape 2 af helhedsplanen for sportscentret, og det vil skabe en sammenhæng mellem både svømmehallen, hallerne a, b og c og gymnastiksalen, siger formand for Ringsted Kommunes kultur- og trivselsudvalg Per Nørhave (DF).