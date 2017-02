Se billedserie Energien er i top, når børnene træner futsal og panna. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Brasiliansk fodbold blomstrer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brasiliansk fodbold blomstrer

Ringsted - 17. februar 2017 kl. 14:24 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hallen genlyder af råb, bolde der rammer gulvet og hvinende gummisko. I Ringsted Sportscenter er en gruppe børn taget på fodboldskole i vinterferien for at øve sig i det brasilianske spil futsal og panna, der særligt kendes fra Holland. Her i salen øver de panna, mens der i salen ved siden af er futsal. I løbet af dagen bytter de to hold, så alle får prøvet begge dele.

-Skyd til mig! lyder det fra den lille ottekantede bane, som bruges til panna.

Banen er omkranset af lave vægge, så bolden ikke så nemt ryger ud, og i hver ende er der et mål. Man spiller typisk én mod én, og til forskel fra almindelig fodbold, gælder det ikke først og fremmest om at score mål, men om at lave en såkaldt 'panna', hvor man skyder bolden igennem benene på modstanderen.

- Pana står for 'knock out', og hvis man kan lave en panna, har man vundet kampen, fortæller træneren Henrik Larsen.

Først hvis ingen af deltagerne formår at lave en panna, bliver målene vigtige, da den der har scoret flest gange, så vil være vinderen.

Selv om der er en del børn, behøver de ikke vente længe, for at få lov at prøve kræfter med spillet. En panna-kamp tager nemlig kun tre minutter.

For både panna og futsal gælder det, at man må bruge hænderne såvel som fødderne. Bolden afviger også fra en traditionel fodbold ved at være en smule mindre og noget tungere. Det betyder, at det i høj grad er spil, hvor det gælder om at have styr på teknikken:

- Der er meget mere med trick og finter, fordi bolden er tungere og ikke hopper så meget, siger Henrik Larsen.

Til futsal er banen stort set den samme som til almindelig indendørs fodbold, dog spiller man uden bander. Et hold består imidlertid kun af fem spillere inklusiv målmanden, og ifølge Henrik Larsen er de små hold en fordel, fordi man ikke behøver samle så mange, før man kan spille.

En del af dagens deltagere går også til almindelig fodbold og er iklædt træningstøj fra deres klubber med navne og numre bag på trøjerne. Det gælder blandt andet for 10-årige Snerle Langkjaer Larsen, som er begejstret for det brasilianske spil:

- Man skal løbe hurtigt i futsal, og alle når at have bolden, fortæller hun.