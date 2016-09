Brandalarmer kom løbende

Efter 12 timers arbejde med at hjælpe til med slukningen af storbranden i industribygningen på Alfarvejen i Osted, vendte to mand og en stigevogn fra brandvæsenet i Ringsted retur til byens brandstation tirsdag ved 9.30 tiden.

Det viste sig, at brandmelderen reagerede på røg i et køkken. Det var klaret med en god udluftning.

- Personalet var hurtigt til at ringe og sige, at det var røg fra en tørretumbler, der havde aktiveret alarmen, og de havde fået luftet ud og nulstillet systemet. Jeg kørte selv derud for at sikre, at alt var i orden, men der blev ikke brug for resten af beredskabet, siger Henrik Nilsson, indsatsleder ved brandvæsenet i Ringsted.