Brand tvinger folk ud af vinduerne

Ved ankomsten kunne brandvæsnet konstatere, at der var kraftig røg på opgangen, og de valgte derfor at evakuere ejendommens beboere via vinduer og altaner.

Indsatsleder Torben Larsen fortæller samtidig, at man først troede, at branden var opstået i forbindelse med et vaskerum, men at brandvæsnets røgdykkere kunne konstatere, at branden var opstået i flere kælderrum.