Borgmester lover flere skilte

Sådan skriver borgmester Henrik Hvidesten (V) i et brev til formanden for Ringsted City, advokat Steffen Nielsen - som på sine medlemmers vegne har klaget til borgmesteren over, at manglende skiltning gør, at for få er opmærksomme på, at der dels er passage for gående til Sct. Hansgade (og videre til Tinggade) fra Søgade rundt omkring »Synoptik-hjørnet«, ligesom der er passage fra Torvet til Sct. Hansgade (og omvendt), nemlig rundt om det hjørne, der tidligere husede Zjoos.