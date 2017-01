Se billedserie At der skulle være frit udsyn fra anden række, er en sandhed med modifikationer, fremgår det af dette billede. Privatfoto sendt til kommunen.

Send til din ven. X Artiklen: Borgerne kom i anden række til nytårskoncert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerne kom i anden række til nytårskoncert

Ringsted - 17. januar 2017 kl. 13:43 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere, der havde købt plads til første række ved Nytårskoncerten i Ringsted Kongrescenter, måtte pludselig se sig »forvist« til anden række, fordi kongrescentret ikke havde reserveret de nødvendige pladser i første række til de indbudte gæster, som altså skulle sidde forrest.

Der blev således sat en ekstra række stole op foran det, der normalt er første række.

I en klage til borgmester Henrik Hvidesten (V) - som DAGBLADET har fået aktindsigt i via kommunens åbne postliste - skriver en kvinde fra Solrød Strand, at det var en superfin koncert, men:

- Vi købte billetter først i august til denne koncert, blandt andet fordi det var muligt at sidde på første række. Det var der flere grunde til: Uhindret udsyn til scenen, men også mulighed for at have god benplads - og mulighed for lige at kunne smutte ud, uden at give forstyrrelser.

- Få dage før får vi så en mail, hvor der står, at det har været nødvendigt, at sætte en række op foran os, således at vi nu er anden række, men at det på ingen måde vil forstyrre vores udsyn. Dette måtte vi så konstatere, ikke var rigtigt.

- Jeg synes, at dette er håndteret på en meget uskøn måde. Måske kunne kommunalbestyrelsen og de indbudte gæste været placeret på anden række, måske kunne der være givet kompensation (vi har dog givet 415 kroner per billet), måske kunne vi være inviteret til en drink i pausen eller noget helt andet. Fornemmelsen af, at man bare kan rykke rundt med os, som »almindelige« mennesker er ikke så rar en følelse, skriver borgeren, der dog har overskud til at gratulere med resultatet af Unicef-indsamlingen.

I et svar til den utilfredse borger - fra borgmester Henrik Hvidesten (V) - hedder det:

- Jeg har kontaktet Ringsted Kongrescenter på baggrund af din henvendelse. Jeg kan forstå, at Ringsted Kongrescenter ved en fejl ikke har fået reserveret 1. række til inviterede gæster, og at rækken har været sat i salg, som du nævner i din mail.

- Jeg kan også forstå, på Ringsted Kongrescenter, at de nu har kontaktet alle købere af pladser på 1. række og har tilbudt jer enten at refundere billetprisen eller at vælge en ny billet til en anden forestilling i Ringsted Kongrescenter, skriver borgmesteren i et svar, der fulgte med aktindsigten i det første brev.