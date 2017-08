Se billedserie De utilfredse beboere i området ved Amtstue Allé i Ringsted har selv holdt et møde om politikernes planer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Borgere og politikere er vrede over forløbet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere og politikere er vrede over forløbet

Ringsted - 25. august 2017 kl. 08:03 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er problematisk, at borgermødet om åbningen af Amtstue Allé i Ringsted er blevet udskudt, siger det socialdemokratiske medlem af klima- og miljøudvalget Benny Christensen.

Læs også: Konservative trækker støtte til åbning af Amtstue Alle

Borgermødet var planlagt til juni måned men blev udskudt på ubestemt tid.

- Hvis vi skal høre borgerne, så burde det være før, vi i udvalget kommer med en indstilling. Dét møde burde være holdt af hensyn til borgerne i området, siger Benny Christensen.

Flere beboere på Amtstue Alle har i skarpe vendinger kritiseret politikerne for at lade hånt om deres synspunkter ved at droppe mødet i juni. Både Søren Møller og Arne Nielsen har langet ud efter politikerne.

»Vi borgere er blevet lovet et borgermøde, først midt i maj, så midt i juni og til sidst i juli. Hvor blev det af?«, lyder det fra Arne Nielsen, som bor på Amtstue Alle 10.

Han har længe kæmpet imod planerne om at lede trafik fra Nordre Ringvej via Amtstue Alle og Parkstræde ind i bymidten.

Han skriver videre: »Er byrødderne ansat af embedsmændene, eller er de valgt af skatteborgerne?«

Næstformand i Klima- og Miljøudvalget Per Nørhave (DF) undrer sig også:

- Jeg kan ikke give et svar på hvorfor det skulle udsættes. Hvis man lover et borgermøde, skal man selvfølgelig også holde det. Og hvis man bryster sig af tidlig borgerinddragelse, skal man også sørge for, at det sker. Så jeg har skrevet derop (til forvaltningen, red.), og spurgt, hvorfor der ikke blev holdt et møde, men jeg har ikke fået svar endnu, siger Per Nørhave.

Finn Andersen fra Konservative er ligeledes kritisk:

- Det er ikke en måde at behandle borgerne på. Et borgermøde skal holdes, før vi har truffet en beslutning. Man skal ikke vente til, beslutningen er truffet. Her gør man det i omvendt rækkefølge, siger Finn Andersen.

- Det er problematisk, fordi der skal ske et stort indgreb i borgernes baghave, og det vil have indflydelse på deres dagligdag. Selvfølgelig skal vi høre dem først.

Til gengæld mener formand for klima- og miljøudvalget Klaus Hansen (V) ikke, der er et problem.

- Det er vigtigt at fastslå, at orienteringsmødet ikke er et spørgsmål om, hvorvidt Amtstue Alle skal åbnes eller ej. Det har byrådet jo allerede besluttet, at den skal. Opgaven er derimod at få skabt den mest hensigtsmæssige løsning, og det har vi nu arbejdet med gennem nogen tid. Det giver god mening at skubbe orienteringsmødet til, vi ved, hvor vi står. Det ville være kritisabelt, hvis vi ikke vidste, hvad vi selv ville, inden vi gik ud og præsenterede forslaget, siger han.

relaterede artikler

Borger raser: Vi bliver ikke hørt 17. august 2017 kl. 13:40

Embedsmænd anbefaler dobbeltrettet trafik på Amtstue Alle 17. august 2017 kl. 13:28

Ingen tal underbygger vejåbning 26. april 2017 kl. 15:53