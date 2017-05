Se billedserie TMS Ringsted tog et håndboldmål med til Sundhedsdagen, hvor de inviterede til straffekastkonkurrence. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Borgere mødtes i sundhedens navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere mødtes i sundhedens navn

Ringsted - 22. maj 2017 kl. 12:50 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bolden flyver mod målet, men i løbet af et splitsekund bliver den bokset væk, og kun målmanden, eller nærmere bestemt kvinden, står tilbage.

Målkvinden, der hedder Sofie Juhl, er sammen med playmaker Natascha Wollesen taget til Sundhedsdag 2017 på plænen foran Ringsted Svømmeland. De spiller begge for TMS Ringsteds 1. division damehold, og de er kommet til dagens arrangement for at inspirere og tale om sundhed. Anledningen er, at Ringsted Kommune, sammen med en række patient- og fritidsforeninger, inviterer til den årlige sundhedsdag.

- Vi snakker med en masse om sundhed, og vi får lov til at fortælle om, hvad det egentlig kræver at dyrke sport på vores niveau, fortæller Sofie Juhl, mens Natascha Wollesen supplerer: - Det er hyggeligt at være herude, og vejret er heldigvis blevet godt nu, siger hun med et smil.

Hos de to håndbolddamer kan man prøve at skyde på mål, og scorer man tre gange, er præmien en sukkerfri sodavand eller en vand. TMS Ringsted er dog ikke de eneste, der er mødt frem til årets sundhedsdag.

Rundt omkring på plænen er der rejst flere telte, hvor man udover at finde ly for solens stråler kan blive inspireret til at leve et sundere liv.

Man kan få målt sit blodtryk hos Hjerteforeningen, man kan høre om mental velvære hos Mænds Mødesteder, eller man kan få en introduktion til de nye træningsfaciliteter foran Ringsted Svømmeland.

Man kan også høre om motion for folk med lungesygdomme hos Lungeforeningen eller gå forbi en anden af de mange foreninger.

- Vi har mange gode og gratis tilbud i Ringsted Kommune, og de er til borgere i alle aldre. Målet med den her dag er at gøre borgerne opmærksomme på dem, fortæller Birgitte Sander, der er sundhedskonsulent og fysioterapeut i Ringsted Kommune.