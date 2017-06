Borgere: Ned med farten i Sneslev

Bilister, der kører ind i landsbyen Sneslev, suser ofte igennem byen med 100 kilometer i timen - til de lokales store fortrydelse. Det kom frem på et borgermøde, der blev afholdt i Sneslev Forsamlingshus onsdag aften. Flere fremmødte efterlyste tiltag, der kan nedbringe hastigheden på den gennemgående vej, Haslevvej. Borgerne efterspurgte blandt andet en fodgængerovergang og et nyt bustoppested ved Kalvehave, hvor der findes 40-45 husstande. I dag skal Kalvehaves beboere, som mest er ældre, gå langt for at nå det ene busstoppested.

Emnet for mødet var at revidere den helhedsplan, som blev lavet første gang i 2013. Helhedsplanen har allerede skabt flere nye tiltag. Ikke alt er realiseret endnu, men meget er på vej. På mødet stod det klart, at de fleste borgere i landsbyen sætter stor pris på ro og fred, men samtidig var der en erkendelse af, at der er brug for nye tiltag, og snart begyndte forslagene at strømme ind.