Foto: Anders Ole Olsen

Borger raser: Vi bliver ikke hørt

Ringsted - 17. august 2017 kl. 13:40

Søren Møller, der bor på Dronning Margrethesvej - tæt på den nye vejåbning - er forbavset over, at politikerne nu skal beslutte sig for at give en anlægsbevilling til åbningen af Amtstue Alle i Ringsted

Læs også: Embedsmænd anbefaler dobbeltrettet trafik på Amtstue Alle

.

- Der er stadig ikke behov for den vej, og nu har politiet også bekræftet, at krydset er trafikfarligt, og økonomien skrider for dem. Det handler overhovedet ikke om, at trafikken skal være dobbeltrettet eller ensrettet. Den vej skal slet ikke være der, siger Søren Møller.

Han er især vred over, at Ringsted Kommune ikke har holdt det borgermøde, som man havde varslet.

- Ifølge tidsplanen skulle der være et borgermøde i juni og endnu et i november. Hvor er det borgermøde blevet af. De skriver i deres pressemeddelelse, at de vil lytte til os borgere, men det sker bare ikke, siger han.

Ringsted Kommune har dog ikke glemt, at der skal holdes borgermøde. Det er blot levet udskudt, fordi politikerne i Klima- og Miljøudvalget på udvalgsmødet i juni valgte at ændre i det oprindelige projektforslag.

- Politikerne besluttede, at tung trafik skal udelades fra Amtstue Allé og samtidig ønskede man, at forvaltningen kom med oplæg til et forslag med ensrettet trafik og et forslag med dobbeltrettet trafik til udvalgets møde her sidst i

august, siger ingeniør Lars Hansen fra Ringsted Kommunes Vej- og Parkafdeling på Rønnedevej.

Han tilføjer, at der fortsat er planer om at holde et borgermøde, når politikerne har besluttet sig for et af de to løsningsforslag.

- Vi vil gerne have et konkret projekt, som vi kan præsentere for borgerne på et borgermøde. Derfor giver det først mening at holde mødet, når politikerne har taget stilling til de to forslag, forklarer Lars Hansen.

