Det er absolut en sjældenhed, at Estate-ejendomsmægler Peter Dinesen fra Ringsted har tid til at flade ud i sine flotte møbler, for han har solgt 68 boliger i første halvår af 2017. Foto: Anders Ole Olsen

Boligsalg med lynets hast

Ringsted - 19. juli 2017 kl. 12:07 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Helt grundlæggende går det rigtig godt i Ringsted, og salget af boliger eksploderer, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk - som ejes af de danske ejendomsmæglere i fællesskab.

Tidligere er det fremgået i DAGBLADET Ringsted, at det lokale boligsalg er stigende, og at priserne også er det - men optimismen får en ekstra omgang turbo, når man ser på salgstiden, som ikke skal forveksles med den hyppigt omtalte liggetid for boliger, der IKKE er solgt endnu.

Den gennemsnitlige salgstid for solgte boliger var således i juni i år helt nede på 112 dage i Ringsted Kommune, og man skal ikke længere tilbage end til oktober sidste år for at finde en salgstid på næsten det dobbelte, nemlig 199 dage i Ringsted Kommune.

- Der bliver handlet virkelig meget i Ringsted, fordi den nye jernbane får folk til at se på, hvad rejsetiden er, i stedet for at se på afstanden i kilometer, og dér spiller de gode trafikforbindelser ind, lyder det fra Birgit Daetz.