- Ringsted Børnefestival var en succes, lyder det fra formanden for Kultur- og Trivselsudvalget. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Børnefestival modtager ros

Ringsted - 04. september 2017 kl. 13:25 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Ringsted Børnefestival løb af stabelen for anden gang den 10. juli i år, var det god markedsføring af Ringsted Kommune. Det fortæller formand for Kultur- og Trivselsudvalget Per Nørhave (DF).

- Børnefestivallen giver et rigtig godt »brand« til byen. Det er dejligt, at der kommer så mange til Ringsted og ser, at der virkelig sker noget for børnene og børnefamilierne, fortæller formanden.

I en foreløbig vurdering, der er blevet fremlagt i Kultur- og Trivselsudvalget, fremgår det, at godt 11.000 børn og forældre deltog og besøgte Ringsted Børnefestival i 2017.

Der er i kølvandet på festivalen blevet gennemført en evaluering af årets børnefestival blandt billetkøberne, hvor 184 personer har valgt at svare.

Evalueringen viser, at der er stor tilfredshed med børnefestivallen med en score på 4,5 ud af 5. Evalueringen viser også, at der er tilfredshed med, at skolerne er involveret i afviklingen af festivallen, samt at børnefestivallen giver inspiration til valg af institution.

I den forbindelse fortæller Per Nørhave, at festivalen gerne skal gennemføres igen i 2018.

- Det har været en stor succes, så det ville være ærgerligt at stoppe nu, siger han.

Ringsted Børnefestival er en festival for børn mellem 3-9 år, der foregår på og omkring Ringsted Sportscenter og i Lystanlægget.

Børnefestivallen blev oprindeligt skabt som en del af Ringsted Unicefby 2016 og er gennemført for 2. gang i 2017.