Børn læser digte for ældre

Hun skal gøre sig umage for at læse højt nok, men det lykkes faktisk fint. Bagefter viser hun tilhørerne de tegninger, der hører til hendes lille digt. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

- Det er godt for børnene at have et mål med det, de laver, og de har glædet sig, forklarer lærer for 2. klasse Elsebeth Nielsen.