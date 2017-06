Se billedserie I morgen bliver Bøgely til Bøgely Town. I anledning af 20-årsdagen har leder Anette Sommer, de øvrige medarbejdere og ikke mindst børnene selv forberedt cowboybyskilt, westernbank, fængsel, saloon, kæpheste, guldgravning og meget mere til den store fødselsdagscowboyfest. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Bøgelys børn holder fødselsdagsfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bøgelys børn holder fødselsdagsfest

Ringsted - 16. juni 2017 kl. 16:29 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godsejer Michael Brockenhuus-Schack på Giesegård ved Ringsted manglede for en snes år siden en god naturbørnehave til sine egne børn.

En gruppe andre småbørnsforældre havde samme behov, godsejeren havde masser af skov og et gammelt savværk til rådighed.

Resultatet blev Bøgely Skovbørnehave.

Her fejrer de nuværende børn og medarbejdere lørdag børnehavens 20-års fødselsdag med en kæmpe cowboyfest.

Der skal tre spidstegte pattegrise til at bespise alle 320 tilmeldte, hvoraf rigtig mange er tidligere børn og forældre.

- De siger, at Bøgely har været vigtig for deres liv, så de har lyst til at komme igen. Det er vi naturligvis glade for, siger leder Anette Greve Sommer til DAGBLADET Ringsted.

Alle gæsterne fejrer en børnehave, som skiller sig ud på mange felter.

Et af dem er indhegningen. Sådan en er der nemlig ikke.

- Noget af det, der er så fantastisk ved Bøgely, er, at vi slet ikke har et hegn. Vi har 10.000 kvadratmeter legeplads omkring huset her og 35 hektar skov med bålhus og træktove over grøfterne og juletræer, børnene må lege ved. Der er ikke hegn om noget af det, siger leder Anette Greve Sommer.

Hun er 54 år og har været leder i 14 af Bøgelys 20 leveår.

Hun er også en af dem, der klapper i hænderne af begejstring, hvis regeringen hæver pensionsalderen.

- Når jeg kører den sidste kilometer ned ad grusvejen hertil, falder jeg til ro. Her er så dejligt at være. Politikerne snakker hele tiden om at hæve pensionsalderen. Det lytter jeg meget til, og jeg håber de sætter den op. Så kan jeg måske få 20 år mere her, smiler Anette Sommer.