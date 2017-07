Blikkenslagerafdeling bliver selvstændig

Tømrermester Lars Printz A/S fra Ringsted udvider nu med en blikkenslager-afdeling under navnet Ringsted Blikkenslagerforretning.

Ganske vist ligger den nye afdeling under samme CVR-nummer som Lars Printz A/S, men Ringsted Blikkenslagerforretning skal ikke kun arbejde i dette regi.

- Afdelingen skal selvstændigt kunne tage blikkenslager-arbejder ind fra andre tømrermestre, forklarer Lars Printz over for DAGBLADET.

- Det er synd for dem, det er gået ud over, men nu handler det om at få det bedste ud af situationen, understreger Lars Printz, som efter sommerferien når op på at have ansat tre af medarbejderne fra det nu lukkede firma - i den nye blikkenslagerafdeling.