Mindre madspild og billigere måltider. Det lover flere nye app's til smartphone og tablet. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Billig restaurantmad sælges via app's

Ringsted - 14. juli 2017 kl. 11:20 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Ringsted er borgere sammen med en række forretninger, der blandt andet tæller restauranter, bagerier, tankstationer og dagligvareforretninger, gået ind i kampen mod madspild.

Våbnet er app's til smartphone eller tablet som eksempelvis Too Good To Go, der skaber en forbindelse mellem forbrugere og fødevareforretninger ved at tilbyde en digital platform, hvor forretningerne kan sælge deres overskydende mad billigt, når klokken nærmer sig lukketid.

- App'en er god, fordi den giver forretningerne mulighed for at mindske madspil, og fordi den samtidig hjælper forbrugerne til at spare penge, forklarer kommunikationsansvarlig hos Too Good To Go, Sisse Fisker.

I Danmark bliver der årligt smidt 700.000 ton mad ud, der kunne have været spist. Heraf kommer 260.00 ton fra husholdninger, og over en tredjedel af klimabelastningen fra fødevareproduktionen er forårsaget af madspild, fremgår det i en rapport fra det hedengangne Miljøministeriet.

Hos Selina Juul, der er stifter af bevægelsen Stop Spild Af Mad, vækker Too Good To Go's hurtige udbredelse glæde.

- App'en er en rigtig god ide, der fungerer godt. Det er ikke den eneste app, der kan reducere madspild, men den er speciel, fordi den er blevet så hurtigt udbredt, fortæller hun.

App'en findes, foruden i Danmark, i Norge, Tyskland, Frankrig og England. Too Good To Go er dog ikke den eneste app, der kan bruges til at reducere madspild. Af Andre apps, der kan reducere madspild, kan nævnes »Mad Skal spises«, »Holdbarhed«, »Redmaden« og »Sharefood«.