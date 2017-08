Se billedserie De fremmødte deltagere havde en dejlig eftermiddag. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Billedserie: Skøn sommerfest i Vetterslev

Ringsted - 21. august 2017

Igen i år var det en succes, da præstegårdshaven ved Vetterslev Kirke slog dørene op for hyggeligt samvær søndag eftermiddag.

Med leg i haven, hoppepude og Klods-Hans som skuespil, var der underholdning for børnene, mens de voksne snakkede og fik kaffe og kage.

- Det gik godt. Stemningen var dejlig. Folk er glade for at komme, for de får lejlighed til at snakke med hinanden, fortæller Poul O, Nielsen, der er formand for Vetterslev-Høm menighedsråd.

Lige så længe Poul O. Nielsen har været med i menighedsrådet, har der været holdt sommerfest. Han tror, at sommerfesten - sammen med andre lokale begivenheder - er med til at skabe sammenhold i de to landsbyer.

- Det har stor betydning, at der er nogle ting, hvor man kan mødes og få lov til at snakke med naboen og folk man kender, siger han og fortsætter.

- Vi har mange, der er flyttet fra de to sogne, som vender trofast tilbage til sommerfesterne. Det er vigtigt for dem at komme tilbage og snakke med de mennesker, de kender herfra.