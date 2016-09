Se billedserie Projektleder Annette Fischer-Rasmussen har haft glæde af sin nye model, der er med til at give borgerne et bedre indblik af det nye torv. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Billeder: Se model af det nye torv

Ringsted - 02. september 2016 kl. 11:47 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et hjørne af parkeringspladsen bag statuen af Valdemar på Torvet holder Annette Fischer-Rasmussen til i en skurvogn hver eftermiddag. Hun er projektleder og med sig har hun brochurer, plancher og foldere om planerne for det nye torv, der i morgen lørdag graves i gang foran Sct. Bendts Kirke. I vognen har hun også en to meter bred model af, hvordan det kommende torv bliver med træer og rindende vand.

- Vi har manglet en model af torvet. Vi vil gerne se det med vores egne øjne, og det er lidt nemmere, at se det sådan her end på en tegning, siger hun.

Iniativet sker for at komme den voldsomme kritik af torveprojektet i møde. Og Annette Fischer-Rasmussen er glad for at møde både unge og gamle, skeptiske og positive, og ikke mindst de kritiske røster, selvom de kun udgør et mindretal af de besøgende. Når hun spørger dem, hvad de savner, så er det især de gamle torvedage med liv, der går igen i svarene, fortæller hun.

- Det er kun 20 procent, der er skeptiske, og når jeg taler med dem og forklarer idéerne, så bliver halvdelen mere positive. Den anden dag havde jeg en, der nu i stedet ville gå hjem og skrive noget positivt på facebook, siger projektlederen.

Udsyn til kirken

Det er ikke overraskende nedlæggelsen af parkeringspladserne, og selve det at torvet igen skal omlægges for i alt 44 millioner kroner, hvoraf halvdelen er kommunens penge, der er blandt kritikpunkterne.

Den nyligt udskrevne arkitektkonkurrence til en bygning på Torvet har dog også fået tankerne i gang hos bekymrede borgere, der frygter, at udsynet til Sct. Bendts kirke forsvinder.

Her har projektlederen stor glæde af sin model, hvor flytbare bygninger kan illustrere, hvilken effekt bygningen, der højst må være 200 kvadratmeter, får på udsigten. Det er planen, at den skal indeholde en café med udendørs siddepladser og toiletter.

- Bygningen overlader jeg heldigvis til arkitektfirmaerne at tegne, men den skal være et aktiv i byrummet, selv hvis caféen lukker, siger Annette Fischer-Rasmussen.

Hun forventer, at koordineringen af arbejdet i både Klostertunden, på Torvet og i Nørregade bliver den største udfordring i byggeriet, der forventes at løbe over de næste tre år.