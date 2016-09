Se billedserie Både blæsere og børn af veteraner gik med i optoget, der skulle hædre nuværende og tidligere udsendte. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Ringsted hædrede veteraner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Ringsted hædrede veteraner

Ringsted - 06. september 2016 kl. 11:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De camouflageklædte krigsveteraner gjorde honnør, da Dannebrog mandag formiddag strøg i vejret på Torvet. Den 7 år gamle flagdag for nuværende og tidligere udsendte har i år fået tilføjet en ekstra dimension i Ringsted.

Byens veteraner og deres familier var i dag blevet indbudt til et arrangement, hvis formål var at hædre dem og anerkende deres indsats. Anført af en blæsertrio gik de over 75 fremmødte i procession fra flaghejsning til brunch og taler i Ringsted Kongrescenter.

Blandt dem var Veterancentrets leder Jette Albinus, der glædede sig over dagen, og at der også var blevet gjort en indsats for at få de pårørende med.

- Vi er gode til at stille soldaterne op på række, men bagved står de pårørende og dem skal vi også sige tak til, sagde hun.

Selv gik hun forrest ved personligt at takke Karina Drabsch, hvis mand Rene Drabsch har været udsendt i to omgange.

Parret var mødt op med sønnerne Mads og Mikkel på 8 og 6 år, der havde fået fri fra skole i dagens anledning. At det var en mulighed for dem alle fire at møde op, satte Karina Drabsch pris på.

- Det er også for drengene at se det i den store sammenhæng. De er stolte af, at deres far er soldat, og vi vil gerne gøre det til en speciel dag. De har jo været med til, at han ikke var der.

For to år siden var Rene Drabsch i Liberia, og selvom forholdene der var til, at de kunne skype sammen flere gange ugentligt, så lå der samtidig lig i landets gader på grund af ebolaepidemien.

Hysteriet der opstod i Danmark omkring smittefare var Karina Drabsch derfor alene om at takle, men nu glæder hun sig over, at de igen er to til at gøre alting.

- Det er lidt som en graviditet, at man husker ikke smerten, når det ovre. Men det betyder noget, at vi bliver anerkendt i dag. Vi får et klap på skulderen.

Netop anerkendelse er noget af det, der er vigtigt, lyder det fra lederen af Veterancentret.

Anerkendelse er en del af det. Og den synlige tak for at have ydet en stor indsats. Møder man en amerikansk turist, mens man er i uniform, kan de finde på at komme hen og sige tak. Det betyder allermest, at almindelige borgere siger tak, siger hun.

Også Socialdemokraternes tidligere forsvarsordfører Ole Hækkerup og borgmester Henrik Hvidesten ønskede at værdsætte både de pårørende og de udsendtes indsats.

- Det er vigtigt, at vi har en bred opbakning til de opgaver, vi sender mænd og kvinder ud på. Det skylder vi dem, også når de kommer retur. Det gælder også de pårørende, for de mærker også utrygheden, sagde Ole Hækkerup, mens borgmesteren fra talerstolen udtrykte sin ydmyghed og tak på flagdagen.