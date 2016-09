Se billedserie Deltagerne i erhvervsbrunchen fulgte særdeles godt med i den ind imellem meget åbenhjertige beretning om virksomhedens valg af Ringsted. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Ny storspiller på teknikområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Ny storspiller på teknikområdet

Ringsted - 08. september 2016 kl. 11:44 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan være rigtigt mange penge at hente på energikontoen hos en virksomhed, hvis den får lavet en altomfattende rentabilitets-beregning, og hvis man sørger for at få søgt de tilskud til energi-optimering, som staten nærmest er ved at brænde inde med.

En af dem, som står klar til at hjælpe med sådan en proces, er salgschef Morten Hoppe Jacobsen fra det nyfusionerede teknikfirma Kemp & Lauritzen, hvis ligeledes nye teknikhus på Jættevej i Ringsted torsdag morgen blev vist frem for medlemmer af Ringsted Erhvervsforum ved en torsdagsbrunch.

Firmaets hovedbudskab på torsdagens møde var at fortælle, at man er stor og lokal på én gang. Og at størrelsen giver den lokale afdeling bedre muligheder for at tilbyde virksomheder brede løsninger, ikke mindst på det aktuelle energi-område.

- Vi kan sørge for ventilation, LED-lys, pumper, termografering af eltavler og mange andre ting på én gang, og vi har en indsigt, som kan sætte tingene i perspektiv, forklarede Morten Hoppe Jacobsen over for DAGBLADETs udsendte.

Men ellers handlede en stor del af mødet om den proces, som har ført til, at det blev Ringsted - og ikke Slagelse, eller for den sags skyld Roskilde - som fik det nye teknikhus.

I processen blev der kigget meget på de interne forhold i form af ønsker fra ledere og medarbejdere - men det blev forholdet til kunderne, som blev afgørende, fremgik det af oplægget fra regionschef Nicky Peter Gulholm.

- Vi kunne jo læse på nettet, at Ringsted investerer 12 milliarder i udvikling over de kommende år, og Ringsted tænker i logistik, fordi byen ligger godt, uddybede Nicky Peter Gulholm, naturligvis til forsamlingens tilfredshed.