Se billedserie Louise Fribo, Kurt Ravn, Anette Heick og Promenadeorkestret gav en næsten udsolgt nytårskoncert i Ringsted Kongrescenter. Foto: Hans Jørgen Johansen

Billeder: Grin og fællessang til populær nytårskoncert

Ringsted - 09. januar 2017 kl. 09:28 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

RIngsted: Louise Fribo, Kurt Ravn, Anette Heick og Promenadeorkestret. Sådan lyder opskriften på en aldeles fremragende lørdag eftermiddag, hvis du spørger de over 850 taktfast klappende gæster til den traditionsrige nytårskoncert i Ringsted Kongrescenter.

Og at der var mange gengangere lod sig ikke skjule.

Dirigent Bjørn Hyrup nåede dårligt at vende sig om til publikum for at signalere, at de gerne måtte klappe med undervejs i den indledende Strauss-medley, før det fortrinsvis ældre publikum slog hænderne sammen.

Konceptet med at indlede det nye år med en klassisk koncert, stammer fra Wien. Ved koncerten i Ringsted var der både plads til Strauss og lidt nyere navne som Tommy Seebach og Andrew Lloyd Webber. Akkompagneret af Promenadeorkestret gav Louise Fribo allerede i andet nummer den fuld gas som Nattens dronning fra Mozarts Tryllefløjten med en overlegen vokalpræstation.

Kort efter drejede koncerten i retning af netop de gode, gamle, danske numre med to kompositioner af Bent Fabricius-Bjerre. Her tog Kurt Ravn og Anette Heick over med blandt andet en livlig duet i Lille Frøken Himmelblå.

Inden da havde den tidligere Melodi Grand Prix-vært lagt salen ned med lattervækkende parodier på først Yvonne fra Olsen-Banden og siden Bodil Jørgensen.

Nytårskoncerten 2017 blev afsluttet med en Abba-medley og efterlod ingen tvivl om, at Promenadeorkestret med solister ved, hvad publikum vil have. Et balanceret program med både flot spil og god underholdning.

Og publikum ved, hvad de får, også hvis de kommer igen næste år. Og det gør de.