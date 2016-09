Bilist kørte fra væltede cyklister

Omkring 10 drenge og nogle ledere cyklede fra Torvet ad Nørregade i nordlig retning, da en bybus, der kørte i modsat retning, standsede for at afsætte passagerer. En bilist, der kørte bag bybussen, standsede først bag bussen, men føreren valgte herefter at overhale bussen for at fortsætte mod syd ad Nørregade.

De forreste cyklister - to drenge på 11 og 12 år fra Ringsted - vurderede, at der ikke var plads til dem, så de bremsede kraftigt op og væltede. Den ene måtte tage fra med den ene hånd for at undgå sammenstød med bilen, hvis kvindelige fører standsede og skældte ud over cyklisternes kørsel. Herefter fortsatte kvinden med hjulspin fra stedet ad Nørregade og videre ad Sct. Knudsgade uden at give sig yderligere til kende over for cyklisterne.