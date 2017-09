Biler har været mit liv

- Jeg havde faktisk altid ønsket mig at blive klargøringsmand. Jeg har altid selv været meget pertentlig med, at måtterne i min bil skulle være helt rene og at bilen skulle være skinnende blank udenpå samt i dørkanterne, fortæller Bøge Kristensen med et grin.

- Det var en tilfældighed, at jeg blev ansat i virksomheden. Jeg havde egentlig været ude at kigge på en bil for min far, og da jeg også skulle have en til mig selv, endte min rundtur hos Børge Pedersen. Børge var på vej hjem, og mens vi så på bil, begyndte vi at tale om arbejde. Jeg havde gået hjemme henover vinteren, og så spurgte Børge mig, hvad jeg gerne ville lave. Jeg sagde, at jeg gerne ville være klargøringsmand, og efter lidt yderligere snak frem og tilbage, blev jeg ansat, forklarer han.