Når brandvæsener kaldes ud til bilbrande, er brandårsagen sjældent et tilfælde. Branden i en BMW på Højbogårdsvej i aftes var uden tvivl påsat, mens en anden bilbrand på nøjagtig samme tid i tirsdags stadig undersøges for årsagen. Fotoet er fra en tidligere bilbrand. Foto: Jens Christian Bachmann

Biler brænder klokken 23.52

En BMW er formodentlig færdig, efter at den sent torsdag aften blev sat i brand på en parkeringsplads ved boligerne på Højbogårdsvej i Ringsted.

Det er kun knap to kilometer fra, hvor en Citroen brændte ud og en Ford blev varmeskadet sent tirsdag aften.

- Vi har konstateret, at begge bilbrande sker på samme tidspunkt på under en uge. Men vi gør vores arbejde og slukker ilden. Hvis der kommer en til, kan man sige at én er én, to er to og tre er mange. Men lad os se, hvad der sker, siger indsatsleder Henrik Nilsson til avisen.

- Vi har ikke lige nu belæg for at sige, at de to bilbrande hænger sammen, men det er da mystisk, at de sker på samme tidspunkt med så få dages mellemrum. Det sker jo sjældent, at biler bryder i brand af sig selv, siger politiets pressetalsmand Carsten Andersen.