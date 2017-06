Betjent blev bidt i armen af rasende kvinde

Betjentene bemærkede pludseligt, at en kvinde hastigt kom kørende til stedet i en bil. Der var tale om en 38-årig kvinde fra Ringsted, som var ophidset og tog et koben med sig ud fra bilen.

Hun var truende over for betjentene og ville ind i huset, hvor fogeden opholdt sig.

Politibetjentene lagde sig straks imellem for at beskytte fogeden. Midt i tumulten lykkedes det dog for den ophidsede kvinde at bide en erfaren mandlig politiassistent så hårdt i håndleddet, at der kom et åbent sår.