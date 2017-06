Politiet prøvede i flere omgange at få bremset knallertkøreren, der var til store fare for gående og cyklister. Foto: Kenn Thomsen

Betinget dom for vanvidstur på knallert

Ringsted - 30. juni 2017

Det kunne være gået rigtig galt, da en nu 18-årig mand fra Ringsted følte sig inspireret til regulær vanvidskørsel på en såkaldt lille knallert, som ikke burde kunne køre mere end 30 km/t - men i virkeligheden kunne nå op på 52 km/t.

Vi skal skrue tiden tilbage til den 18. september 2015 klokken 14.25, hvor den nu dømte kørte hensynsløst på en måde, der kunne have givet store skader på personer og ting.

Det hele foregik ved en sanseløs kørsel ad Næstvedvej ud for Søndervang og Rolighedsvej, Mellem Broerne, Rønnedevej, Mågevej, Søndergade, Køgevej, Hyldegårdsvej, Ørnevej, Vibevej, Fuglebakken, Kildestrædet og Kildemarken i Ringsted.

Politiet prøvede forgæves flere gange at få »dødskøreren« til at standse - uden held. Til gengæld fortsatte han sin fremfærd, uden at give tegn når han foretog sine mange svingninger.

På Søndergade kørte knalleristen op på fortovet, så en fodgænger, der trak sin cykel, måtte trække ind til siden. Retten mener dog ikke, at der heri i ligger en overtrædelse af straffeloven.

På Køgevej gjorde den dømte sig bemærket ved at køre i venstre side af vejen - hvorefter han fortsatte ind ad en grusvej, hvor han ikke havde lov til at køre.

Da den dømte svingede fra grusvejen ud på Hyldegårdsvej, var han tæt på at ramme en fodgænger, der gik i et fodgængerfelt.

Da den dømte fra en sti ved Kongensgade kørte ud på Køgevej, måtte en bil bremse for ikke at blive påkørt, og derved gjorde den dømte sig skyldig i at volde nærliggende fare for nogens liv, mener retten.

Den dømte svingede ad Køgevej og siden ad Vibevej uden at give tegn - inden han nåede en parkeringsplads mellem Tranevej og Vibevej, hvorfra han uden at overholde sin vigepligt kørte fra Kildestrædet ud i krydset Kildemarken/Kildestrædet, hvor han påkørte en personbil, og begge parter fik skader på deres køretøjer.

Den dømte nu 18-årige har forklaret, at han blev bange, da han blev eftersat af en motorcykelbetjent,

Undervejs råbte motorcykelbetjenten »Stop«, men det havde ingen effekt.

På Vibevej vendte den nu dømte om, hvorefter en modkørende bil, formentlig for at hjælpe politiet, forsøgte at stoppe ham.

Et vidne har i retten forklaret. at han var involveret i et færdselsuheld på Kildemarken, hvor en dreng på en motorcykel kom kørende fra en lille sidevej og ramte ind i siden på hans bil, der blev totalskadet. Der var en motorcykelbetjent efter drengen, som ramte bilen i højre side.

Den dømte har erkendt dele af kørselsforløbet, mens andre er blevet bestridt. Retten finder det imidlertid bevist, at den dømte har bragt andres liv i fare.

Men da den nu dømte kun var 16 år på gerningstidspunktet, og han er tidligere ustraffet, blev dommen på 20 dages betinget fængsel og en bøde på 7.500 kroner - og to års frakendelse af retten til at føre en lille knallert.