Beruset bilist havde 35 oksestege og et tv i bagagerummet

Ringsted - 01. februar 2017 kl. 10:18 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverken en 37-årig kvinde eller en 36-årig mand kunne tirsdag aften forklare politiet, hvorfor der lå 35 culottestege, tre pakker frosne hummere og et tv i kvindens bil, da parret fra Nakskov blev stoppet af politiet på Østre Ringvej i Ringsted.

En patrulje fra færdselspolitiet bemærkede ved et tilfælde, at en bilist under kørsel ad Østre Ringvej mod syd kørte frem mod rødt lys i lyskrydset ved afkørslen fra Vestmotorvejen omkring klokken 19.40. Bilen blev standset, og den 36-årige mand sad bag rattet. Han var lettere spirituspåvirket og kunne heller ikke fremvise noget kørekort.

Han oplyste dog, at han havde været til en køreprøve dagen før for at generhverve førerretten efter udløbet af en tidligere frakendelse af kørekortet. Den påstand er Midt- og Vestsjællands Politi i gang med at undersøge, så det kan blive afgjort, om han skal sigtes for ikke at medbringe sit kørekort eller for kørsel uden førerret.

Efter at have taget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol løslod politiet den 36-årige. Det var først, da betjentene efterfølgende ville flytte bilen, at de opdagede de 35 culottestege og et TV i bilens bagagerum, ligesom tre pakker frosne hummere blev fundet i kabinen.

Politiet måtte derfor køre ud og finde føreren, der havde forladt stedet til fods. Det lykkedes, og han blev igen anholdt som mistænkt for tyveri af kødet til en værdi af ca. 7000 kroner. Også den 37-årig kvinde blev anholdt. De to er onsdag formiddag fortsat anholdt og i politiets varetægt, mens politiet undersøger, om kødet måske stammer fra butikstyveri i Roskilde-området. Det indikerer mærkater på varerne.

Når efterforskningen er afsluttet, vil politiets jurister formentlig fremstille de to anholdte i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde med henblik på varetægtsfængsling som mistænkte i denne sag samt øvrige verserende sager om berigelseskriminalitet i andre politikredse.