Benløse vandt en overlegen sejr

Spændingen var intakt i et kvarter, da Benløse lørdag demonstrerede forskellen på top og bund i floorball-ligaen for herrer. Helsingør blev sendt hjem med et nederlag på 15-1.

I anden periode blev 3-0 lynhurtigt til 6-0 på lidt over 2 minutter. Benløses angrebstrio med Mathias Glass, Berg og Jannerup stod bag de tre lynscoringer. Så var kampen punkteret, og de sidste godt 40 minutter blev blot et spørgsmål om sejrens størrelse. Benløse kørte på med sine tre kæder, mens Helsingør fightede med næb og klør for at lukke af foran sin målmand. Det blev dog en ond periode for Helsingør, der indkasserede yderligere fem scoringer før det lykkedes Nicolai Hammer at reducere til pausestillingen 11-1.