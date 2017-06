Se billedserie Hjemmeholdets tilskuere sørgede for at kampens åbning var et rigtigt lokalopgør værdigt. Foto: Simone Emma Risager

Benløse IF rykker op

Ringsted - 12. juni 2017 kl. 14:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 500 tilskuere havde indfundet sig på Benløse Idrætsanlæg lørdag eftermiddag for at overvære en dramatisk kamp i Serie 3, hvor Ringsted IF var på besøg i en direkte sæsonfinale, der skulle afgøre hvilket af de to hold, der skulle følge med FC Storebælt op i Serie 2 efter sommerferien.

Efter en meget overbevisende efterårssæson har det knebet gevaldigt for Benløse IF, at hive sejrene hjem. Holdet har dog i den sidste del af sæsonen leveret en god stribe sejre og selvtilliden var derfor i top forud for lørdagens kamp.

De mange tilskuere sørgede for en voldsom velkomst til spillerne, som kunne løbe på banen med rød røg, romerlys, creperuller, flag samt ikke mindst klapsalver fra de mange tilskuere.

Kampens vigtighed og de uvant mange fremmødte gjorde indledningen noget nervøs fra begge holds side.

En hovedstødsscoring efter hjørnespark ved Lars Kjær satte imidlertid gang i begivenhederne og bragte Benløse IF foran 1-0.

Få minutter efter kunne BIFs dygtige angriber bringe sit hold yderligere foran 2-0 på en fremragende solotur og en iskold afslutning med venstrebenet. Dermed skulle Ringsted IF score tre gange for at sikre oprykningen.

Spændingen blev dog bragt tilbage, da gæsternes spillende træner Marc Simonsen reducerede til 2-1 efter en halv times spil.

I anden halvleg var der chancer nok til begge hold, men de to målmænd klarede frisag i alle situationer. Dermed kunne BIF-spillerne række armene i vejret og fejre oprykningen efter dommerens slutfløjt.

Lørdag aften blev derfor en mindeværdig en af slagsen i Benløse IF, som med 130 spisende gæster kunne fejre afslutningen på en god sæson på behørig vis.