Bekymrede borgere: Klimatilpasningsprojekt truer kælkebakke

Mudder, vand og stålrist. Flere borgere udtrykker bekymring efter, at sidste uges snevejr afslørede en hage ved klimatilpasningsprojektet i Benløse Bypark. Problemet er, at der samler sig betydelige mængder vand for foden af parkens kælkebakke. - Den er smattet og mudret og ikke særlig fed. Man bliver alt for hurtig våd, lyder det fra Viktoria Sander på 11 år, mens hun kigger ud over kælkebakken, hvor der desuden er placeret en stålrist for foden af bakken.

- Ærgerligt, lyder det fra Viktorias far, Carl Henrik Sander, der bor tæt ved bakken og som almindeligvis bruger kælkebakken med begge hans døtre. De overvejer nu at finde et andet sted at kælke. Klimatilpasningsprojektet, der foregår i parken, skal sørge for, at regnvand ledes ud af området og derved ikke skader de omkringliggende bebyggelser. Carl Henrik Sander understreger, at han ikke er imod projektet. Han er tvært imod glad for, at kommunen passer på hans hjem. Han ville bare ønske, det ikke skete på bekostning af kælkebakken. - Jeg er glad for, at de skaber noget ny værdi herude, det er bare ærgerligt, hvis det sker på bekostning af den værdi, der allerede var, siger Carl Henrik Sander.