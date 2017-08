Se billedserie Coach Julie Chrøis forsøgte at få en dialog i gang med de unge tilhørere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Barske historier om livet med stoffer

Ringsted - 19. august 2017 kl. 09:04 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis jeg ikke havde haft den veninde, der tog fat i mig, så havde jeg nok stadig brugt en formiddag som denne på at rode i et askebæger efter resterne af en joint.

Yassir Wadi på 22 har haft salen i sin hule hånd i den halve time, hvor han har fortalt sin historie om sit misbrug. Et misbrug, der begyndte med en joint i en port og først sluttede, da et one-night-stand næsten omkom af en overdosis efter en aften i byen. Da hans fortælling var slut, blev han mødt med et tordnende bifald.

Eleverne på 10. klassecenteret strømmede bagefter hen til ham for at få en snak og en selfie.

Yassir Wadi var på besøg sammen med organisationen Drug Rebels, der skulle oplyse eleverne om konsekvenserne ved at misbruge stoffer.

- Det er så sindssygt vigtigt, at få de unge får noget viden om stofferne, så de ikke læner sig op ad vennernes viden, fortæller Caroline Klein, der grundlage organisationen i 2009.

Stoffer og venskaber hænger sammen, mener Drug Rebels. Mange bliver introduceret til stoffer gennem deres venner, men ifølge organisationen er venner også måden at komme ud af et misbrug.

Derfor skulle de unge debattere, hvordan man er en god ven, hvis ens ven har taget stoffer eller er gået kold. Debatvilligheden var dog ikke til at få øje på.

- Jeg elsker, når jeg kommer ned til folk, og de bare kigger væk, sagde coach Julie Chrøis, da hun forsøgte at få de unge i tale ved at bevæge sig rundt i salen. Det er dog ikke usædvanligt, at debatten udebliver.

- Det sker hyppigt, at de unge er stille. At snakke højt om stoffer bliver lidt pinligt. De vil jo ikke dømmes, siger Caroline Klein.

Mikrochips og Jesus Det var Yassirs historie, eleverne summede over, da Drug Rebels var færdige og eleverne kunne holde weekend. Han brugte nemlig tid på at forklare, hvordan stofferne ødelagde hans verdensbillede og gjorde ham til et dårligt menneske.

- Jeg troede, jeg var en ægte mand, når jeg tog stoffer sammen med mine venner. Men en ægte mand kan finde ud af at sige fra overfor sine venner og hjælpe dem væk fra stofferne, konkluderede han.