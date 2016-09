De fire herrer synger jazz uden instrumenter. Foto: Dan Qvitzau

Barbershop i Sct. Bendts Kirke

Ringsted - 03. september 2016 kl. 18:05 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted: Det var både for mænd og kvinder - og for børn for den sags skyld - da Sct. Bendts Kirke lørdag ved middagstid bød indenfor til en barbershop-oplevelse med fire raske gutter, der vel at mærke hverken havde gang i barberinger eller herreklipninger...

Tværtimod bød de fire veloplagte og nydeligt klædte herrer på en god times musikalsk underholdning af den absolut behagelige og vellydende slags.

De fire ungersvende kalder sig da også for »Svigermors Drøm«, og mon ikke der var mange af de kvindlige tilhørere, der kunne tilslutte sig dette udsagn?

Det første nummer, der blev lagt ud med, var »Yes sir, that's my baby« efterfulgt af nummeret »Alle sømænd er glade for piger«.

Dét krævede måske en forklaring, og den lød, at når der nu var tale om fire mænd, der sang, var det oplagt, at man udelukkende sang om kvinder...

Her blev der også lige lejlighed til at tilføje, at det var første gang, gruppen sang i Sct. Bendts Kirke - ja, i en kirke i det hele taget. Normalt synger de ved mere »lukkede« arrangementer, som familie- eller fester, hvor man er væsenligt tættere på sit publikum.

Men de fire sangere syntes absolut, at Sct. Bendts Kirke var et fantastisk rum, og med lidt god vilje fik de da også de forskellige numre til at knytte sig til det særlige kirkeum, som koncerten fandt sted i.

- Hvis vi nu kigger op i loftet, er det ligesom at kigge mod himlen, lød det fra en af gruppens medlemmer. Og så kan man jo godt synge »Du er min øjesten«...