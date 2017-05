Se billedserie Pippi Langstrømpe i glas er måske lidt sart til små børn - men så til de lidt større måske? Foto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: Bagagerummene bugnede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bagagerummene bugnede

Ringsted - 15. maj 2017 kl. 07:21 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hedder godt nok et bagagerumsmarked, men nogle sælgere har spændt en trailer bag bilen, hvis de da ikke har opgraderet deres køretøj til en stationcar, så de kan have alle varerne med.

Det handler alt sammen om den populære aktivitet, som Ringsted Fodboldsponsorforening holder fast i at gennemføre et antal gange i sommerens løb foran Sct. Bendts Kirke i Ringsted.

Til trods for tilkomsten af kommercielle genbrugsforretninger og de mange almennyttige genbrugsbutikker, så er der åbenbart varer nok i Overskudsdanmark til, at der også kan holdes bagagerumsmarked, hvor stadeholderne betaler et beløb til Fodboldsponsorforeningen for at få en plads. Foreningens repræsentant på pladsen er Elisabeth Pedersen.

En af kræmmerne, Jan Türck, der har syv år på bagen i branchen, har formået at spille på begge heste.

Lørdag formiddag havde han en stand foran kirken, samtidig med at hans kone passede deres nye fælles loppeforretning i Nørregade 92 i Ringsted.

Traditionelt sælges der på bagerumsmarkedet blandt andet porcelæn, bøger, legetøj, møbler og tøj - men i lørdags kunne man også finde både gartneri-blomster og nytteplantenter af egen avl.

Nogle af blonsterne blev solgt af Jan Türcks nabo, Karen Jensen.

Bagagerumsmarkedet rider højt på bølgen af genbrug og ressourcebevisthed - og så den dameblads-trend, der handler om loppefund. Her kunne Jan Türck fremvise såvel en autentisk vandkande som en lille balje i patineret zink.

Til damerne har Jan Türck også alt fra højhælede sko til hjemmesko i filt - og det er tydeligt, ar vareudbudet er tilpasset, at de fleste købere er kvinder. Var det for resten noget med et sæt rustikke kaffekopper til haven?

Selv om der kan tinges om prisen, er det tydeligt, at kræmmerne ikke vil forære deres ting væk - og de lader til at have en rimelig gennemstrømning af varer, så der vil være noget nyt at se på, næste gang der kaldes til bagagerumsmarked.