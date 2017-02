Bach på bas begejstrede i Sct. Bendts

Det kan være svært, og for nogle musikere ligerem skræmmende, at skulle optræde i så stort et kirkerum, som Sct. Bendts Kirke er. Det kræver da også en vis professionalisme at tage en sådan udfordring op, men de tre musikere legede sig let og elegant igennem programmet - og havde enda overskud til et ekstranummer, der blev præsenteret af Mads Vinding med ordene: Et af de bedste stykker musik, der nogensinde er lavet - nemlig Johan Sebastian Bachs »Air«, som med sin sarte og hjertegribende klang indtog kirkerummet på den mest indlysende måde. Uanset musikstykkets popularitet, kan det altid både spilles og lyttes til på nye måder uden at blive forslidt.