Auktion hos radiomuseum

Ringsted: Radiomuseet holdt søndag i Sct. Hans Haven i Ringsted en auktion over en række af sine dubletter - i forbindelse med, at museet afviklede et stort loppemarked.

Men da museet ifølge sin formand, Bjarne D. Nielsen, får indleveret en halv snes nye effekter om ugen, kan det ikke undgås, at der opstår et overskud - selv om en del apparater bruges til reservedele.

Repræsentanter for Radiohistorisk Forening i Norge - der har et årelangt venskab bag sig med deres danske ligesindede - købte forholdsvis dyre apparater.

Bjarne D. Nielsen bekræfter, at en del af de effekter, som blev solgt i denne omgang, stammer fra en kommunal lade i Høm - som museet er ved at rømme.

- Det er meget for en lille forening som vores at kunne gå i banken med 40.000 kroner, betoner Bjarne D. Nielsen med slet skjult stolthed.

Han glæder sig over, at loppemarkedet er med til at holde liv i nogle af de gamle apparater - og han græmmes, når han tænker på de tonsvis af elektronik-skrot, som nutidens mennesker konstant frembringer - i stedet for at reparere og genbruge apparaterne.