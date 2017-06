Ringsted Apotek får fortsat mulighed for at hjælpe patienterne uden for den normale arbejdstid. Foto: Dan Qvitzau

Apotek redder vagtordning

- Gode argumenter og indsigelser har givet Lægemiddelstyrelsen anledning til at ændre den oprindelige beslutning om at nedlægge vagtordningen i Ringsted, siger en glad apoteker Jørgen Moestrup.

- Det er dejligt at Lægemiddelstyrelsen (i et brev til apotekeren) har været klarsynet og ladet fornuften sejre, siger han og fortsætter:

- Vi er rigtig glade for, at borgerne i Ringsted ikke skal ud at køre langt for at skaffe akut medicin.