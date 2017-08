Den kraftige regn på festivalpladsen torsdag eftermiddag satte hurtigt sit præg på Lystanlægget. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Anlægsgartner ser på skader i lystanlæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anlægsgartner ser på skader i lystanlæg

Ringsted - 09. august 2017 kl. 13:37 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Festival har bedt to firmaer give et bud på, hvad der kræves for at udbedre skaderne på Ringsted Lystanlæg. Anlægsgartner Jens Erik Stobbe er en af dem. Han agter i løbet af i dag at gennemgå Ringsted Lystanlæg sammen med direktør for Ringsted Festival Anders Sørensen.

- Det vil jeg gøre, inden jeg udtaler mig, så jeg ikke får sagt noget, der er helt forkert, siger Jens Erik Stobbe.

Han bekræfter dog over for DAGBLADET, at hans første umiddelbare skøn fredag aften var, at det ikke så alvorligt ud. Men det kan tage sig anderledes ud, efter store maskiner, lastbiler og andre køretøjer med læs har kørt hen over området, pointerer han.

Ligesom landskabsarkitekt og professor i parkteknologi Palle Kristoffersen, der i går i DAGBLADET krævede en fuldstændig udbedring af skaderne, mener Jens Erik Stobbe, at den lerede jord er det største problem. Lerjorden gør det nemlig umuligt for regnvandet at fordele sig og trænge ned i de drænrør, som Ringsted Kommune har lagt i parken, vurderer han.

Jens Erik Stobbe anslår på nuværende tidspunkt, at skaderne kan være udbedret i løbet af nogle uger.

- Jeg håber, vi kan reetablere det, og lykkes det ikke, må vi have mulden af igen og dybdelufte det, lyder det med forbehold for resultatet af besigtigelsen.

relaterede artikler

Ringsted Festival overvandt regnen 07. august 2017 kl. 13:17

Den sidste gummistøvlesælger 04. august 2017 kl. 11:27