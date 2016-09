Aldrende fodboldspillere gav den gas i Benløse

I denne weekend afholder Benløse IF DGI's landsmesterskab for hold, der i fodboldmæssig sammenhæng er oppe i alderen.

Senior og Old Boys og Girls-spillere gav den lørdag og søndag fuld gas i det solrige sensommervejr.

Jakob Lund Thomsen fra Benløse IF fortæller, at klubben den seneste måned har arbejdet på at gøre klar til den festlige weekend, hvor over 200 spillere både skal have et sted at bo og noget at spise.

- Dem, der kommer her, gør det for at have det sjovt. Det er det sociale, det også handler om. Vi har sat et stort telt op, hvor vi havde en god fest i går, siger han

Mens Benløse IF har sørget for gode rammer og smukt fodboldvejr, så er det DGI, der står for selve fodboldarrangementet.

Og trods Jakob Lund Thomsens ord, så bliver der ikke sparet på noget i tacklingerne, og heller ikke dommerne undgår at blive kritiseret undervejs i kampene.

Nok er det for nogle af deltagerne 10 kg siden de var i topform, men derfor går de helt tydeligt ikke mindre op i at vinde.

Det tager nok alligevel ikke så hårdt på humøret at tabe, som tidligere. Der er i hvert fald godt humør over hele linjen i Benløse.