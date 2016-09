Adam & Noah på turné

- Vi har fyret vores pressetekstmedddelelsesskriver. Han ville ha 5K for at skrive en tekst. Tro på det! Tror ham der vi ik ka stave?? Tss.. Racist!

- Showet blir så sygt at selv undervisningsministeriet har godkendt det som phd overbygning i klogskab. Sværger de har!! Nå men.. kom.. vi bor i Danmark ærligt der alligevel ik en skid andet at lave!! Og vi har sørget for at billetprisen er billig så en hel bro familie på 9 har para nok til at se showet!! Seriøst!!