Se billedserie Gerner og Birgit Nielsen værner om den frodige have, og kan godt lide, at den ser pæn ud. Men den slags ser de energiske dræbersnegle som bekendt stort på.

Ægtepar jager tusindvis af dræbersnegle

Ringsted - 04. august 2017 kl. 10:39 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gerner Nielsen fra Bedsted ved Ringsted lyder næsten desperat, når han skal beskrive situationen for sit lille husmandssted på Skovvej. Her har han sammen med sin kone indledt en nådesløs - men næsten håbløs - kamp imod det slimede lille kryb, som er alle haveejeres hadeobjekt nummer et: Dræbersneglen.

- Vi har gået og samlet dræbersnegle ind i længere tid, men der er mange flere i år end tidligere. For to år siden kom vi kun op på syv til otte stykker om dagen, fortæller Gerner Nielsen og tilføjer, at hans kone tæller de indsamlede snegle.

- Vi har indsamlet 10.000, anslår Gerner Nielsen.

Ægteparret bruger en spand med salt som aflivningsmetode. Desuden bruger de mælkekartoner med øl og af og til gift, som kan købes til formålet.

- Vi bruger ikke at klippe dem over, som nogle gør. Vi hælder bare salt over, så dør de hurtigt.

Når sneglene er døde, drysser de en af dem ud på jorden igen. Det skulle ifølge Gerne Nielsen virke præventivt imod andre dræbersnegle.

Parret har en 2000 kvadratmeter stor grund, som de værner om.

- Det er en pæne have med buske, træer, blomster og buske. Vi passer den, som vi skal, og vi kan godt lide, at den ser pæn ud. Derfor vil vi gerne undgå sneglene. Og det er helt sikkert, at hvis vi ikke havde gjort noget, så havde de ødelagt vores have.

Men det er svært at holde haven pæn, når sneglene vælter ind i år. Parret er nærmest ved at drukne i dræbersnegle. Så, for at deres egen kamp ikke skal være nytteløs, udsender de en bøn til naboer i lokalområdet og haveejere i almindelighed:

- Gå ud og saml snegle ind på egen jord. Vi vil så gerne have, at man kan gøre en samlet indsats. Hvis vi ikke gør noget, så er det helt galt om to år.