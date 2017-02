Åbner klinik efter tre sygdomsår

For tre-fire år siden blev der vendt op og ned på den nu 40-årige Ninka Auroras liv. I løbet af få uger gik hun fra at være helt rask til at føle sig alvorligt syg.

- Jeg havde ondt i mine muskler og lå i sengen 10-14 timer på et døgn. Jeg havde voldsom hovedpine og besvimede somme tider. Nogle gange lå jeg på gulvet og havde kramper og kastede op. Jeg kunne ikke være i min egen krop. Det føltes, som om jeg langsomt var ved at dø, fortæller hun.

Men da lægerne opgav hende besluttede Ninka Aurora for alvor selv at tage affære. Hun var begyndt at spole filmen baglæns for at finde ud af, hvad hun kunne være blevet syg af. I dag tror hun, det var en hpv-vaccination, som hun fik kort før, hun blev syg, der aktiverede processen.