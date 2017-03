Åbent hus med undervognstjek

Ringsted har fået et indleveringssted for Pava Center Næstved, og det er hos Benny Jensen, Ringsted Autoservice på Frejasvej 16.

Hvis man vælger at indlevere sin bil i Ringsted, så sørger Pava Center Næstved for at hente bilen og bringe den tilbage. Det tager et døgn at få køretøjet Pavabehandlet.