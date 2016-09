920 børn slog rekorder i både at danse og læse i formiddag. Der stod tællere ved indgangen til kongrescentret for at sikre, at det nøjagtige antal børn blev registreret til rekordbogen. Foto: Christian Mikkelsen

920 børn slår to rekorder

Udover at få to pladser i Børnenes Rekordborg, oplevede de 920 unger også at være de allerførste til at se et helt nyt undervisningsmateriale, der nu skal ud på både skolerne i Ringsted Kommune og til skoler i resten af Danmark.