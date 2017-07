Foto: Kenn Thomsen

84-årig afværger tricktyveri

Ringsted - 04. juli 2017 kl. 08:23 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes i sidste øjeblik for en 84-årig mand fra landsbyen Fjellebro ved Ringsted at afværge et tricktyveri søndag formiddag.

Den ældre mand fik uventet besøg omkring klokken 11, hvor det bankede på døren. Uden for stod en cirka 20-årig kvinde, som ønskede at komme inden for i mandens hus på Køgevej.

Det fik hun lov til i første omgang, men snart gik det op for manden, at han var ved at blive udsat for et tricktyveri. Han fik hende straks gennet ud af huset igen, inden kvinden fik stjålet noget.

Den snarrådige beslutning udløser ros hos politiet.

- Det er rigtig godt, at den forurettede var opmærksom på, at han formentlig var på vej til at blive udsat for tyveri og handlede derefter, siger kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen.

Den slanke kvinde var 165-170 centimeter høj. Hun var iført bluse og bukser og et tørklæde, der var sat op som turban.