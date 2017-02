Se billedserie Reinhold Schæfer uddeler gaveposer med Kampagnemateriale. Foto: Sophus Soelberg.

600 gaveposer uddelt mod alkoholisme

Ringsted - 03. februar 2017

Af Sophus Zarrs Soelberg - Vil du have sådan en her med, spørger Reinhold Schæfer en forbipasserende mand.

Manden har fart på, men modtager alligevel gaveposen med et smil og et høfligt nik.

Reinhold Schæfer, der til daglig er leder af Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune, har fredag morgen indfundet sig på Ringsted Station for at dele gaveposer ud til morgentrætte pendlere.

Anledningen er en ny kampagne, som Alkohol & Samfund, Trygfonden og en lang række danske kommuner har igangsat. I hver pose er der en juice-brik, et stykke tyggegummi og tre brochurer.

Kampagnen, der skal sætte fokus på alkoholmisbrug, er særligt rettet mod arbejdspladser og hylder de virksomheder, der åbent taler om alkoholmisbrug.

Derfor håber Reinhold Schæfer, at brochurerne vil finde vej til arbejdspladserne, når de først ender i hånden på togpassagerne.

- Vi håber, folk tager de her brochurer med på arbejde, så de kan inspirere andre til at tage hånd om deres problemer. Vi skal synliggøre, at der er hjælp at hente - både til misbrugere, men også til de pårørende, påpeger Reinhold Schæfer.

Han har fredag morgen både allieret sig med en række borgere og tidligere misbrugere. En af dem er Henning Risbjerg, der selv har haft alkoholisme inde på livet. Han understreger, at selvom alkoholisme er et velkendt fænomen, er det stadig noget, vi bliver nødt til at snakke mere om - også på arbejdspladserne.

- Selv om det her er et emne, der har været oppe i mange år, er det stadig et tabu. Det prøver vi at gøre noget ved, lyder det fra Henning Risbjerg.