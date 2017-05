6. a. til tops i skonnert

Togtet er efterhånden blevet en tradition sponsoreret af Lions i Ringsted. I et velfungerende samarbejde med SSP konkurrerer kommunens 6. klasser hvert år om denne særegne oplevelse til havs. Eleverne lærer at respektere reglerne på et sejlskib og at samarbejde på en helt anden måde end i den normale skolehverdag.

- Årets tur gik sydpå i et fantastisk sommervejr, hvor vi ankrede op for natten mellem Fejø og den lollandske nordkyst. På hjemturen slog vi et slag ind under den pompøse Storebæltsbro, inden vi igen tirsdag lagde til kaj i Korsør, mætte af oplevelser, hægekøjesøvn og vejrbidte ansigter. Forældrene ventede spændt på at modtage os, og fik inden hjemturen mulighed for at lade deres børn vise rundt på det historiske træskib, lyder det fra Villads Meier, der takker de medvirkende SSP-medarbejdere.